LOS ANGELES (Reuters) - Os rappers Kendrick Lamar e Drake lideraram as indicações para o Grammy nesta sexta-feira, nomeados em oito e sete categorias, respectivamente.

Drake foi indicado para a principal categoria da premiação --álbum do ano-- ao lado dos rappers Post Malone e Cardi B, da cantoras de R&B Janelle Monae e H.E.R., da cantora de folk Brandi Carlile e da trilha sonora do filme "Pantera Negra".

Os prêmios Grammy, escolhidos por integrantes da Academia da Gravação, serão entregues durante cerimônia em Los Angeles no dia 10 de fevereiro.

Em junho, organizadores do Grammy disseram que iriam expandir de cinco para oito o número de indicados para as quatro principais categorias da premiação --gravação, música e álbum do ano, além de melhor novo artista-- para possibilitar uma composição mais diversa. Cinco artistas eram nomeados para cada categoria desde que os Grammys foram entregues pela primeira vez em 1959.

Em 2017, o hip hop e o R&B superaram o rock pela primeira vez como o maior gênero musical dos Estados Unidos, de acordo com relatório da Nielsen Music.

(Reportagem de Jill Serjeant)