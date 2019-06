TÓQUIO (Reuters) - O atacante japonês Takefusa Kubo, de 18 anos, foi anunciado nesta sexta-feira como novo jogador do Real Madrid e foi apontado pelo time espanhol com "um dos jovens mais promissores do futebol mundial".

Os detalhes do acordo não foram revelados, mas o jornal espanhol Marca disse que o Real pagou 2 milhões de euros ao FC Tokyo pelo jogador, e que Kubo deve ter assinado um contrato de cinco anos.

"Takefusa Kubo virá reforçar o elenco de Castilla (equipe reserva do Real Madrid) na próxima temporada", informou o clube em um comunicado publicado em seu site.

"Meio-campista tecnicamente dotado e imensamente talentoso, ele possui uma visão maravilhosa, pés rápidos e olho para gols".

Kubo, que estreou pela seleção do Japão enfrentando El Salvador no início deste mês, impressionou no FC Tokyo, time da primeira divisão japonesa.

Atualmente ele se prepara para a disputa da Copa América do Brasil, que começa ainda nesta sexta-feira, com o restante da seleção japonesa, que participará como convidada.

A chegada de Kubo ao Real não será seu primeiro contato com o futebol espanhol, já que ele entrou na famosa academia La Masia, do Barcelona, aos 9 anos.

Apelidado de "Messi japonês", Kubo caminhava para ter carreira no Camp Nou, mas voltou ao Japão depois que o Barcelona foi considerado culpado de violações em transferências de jogadores jovens e proibido pela Fifa de fazer transferências durante 14 meses.

O Real Madrid, que voltou a ser treinado por Zinedine Zidane, está fazendo mudanças amplas após uma campanha decepcionante sem troféus na temporada passada.

Kubo se unirá a novos colegas como o meia-armador belga Eden Hazard, o atacante Luka Jovic e o lateral Ferland Mendy, que também migraram para o Santiago Bernabéu nas últimas semanas.

(Por Jack Tarrant)