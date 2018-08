LOS ANGELES (Reuters) - Vencedor do Oscar, Robert Redford deixará de atuar depois do lançamento de seu novo filme, "The Old Man & The Gun", disse o ator de 81 anos em uma reportagem da Entertainment Weekly publicada nesta segunda-feira.

Redford, conhecido por filmes como "Butch Cassidy" e "Entre Dois Amores", vive um ladrão de banco calejado na nova produção, que deve estrear nos cinemas em setembro.

"Nunca diga nunca, mas acho que concluí que já chega para mim em termos de atuação, e vou procurar me aposentar depois desta porque estou fazendo isso desde os 21 anos", contou Redford à revista.

"Pensei 'bem, já chega. E por que não encerrar com algo que é muito pra cima e positivo?'", acrescentou.

No filme, Redford interpreta Forrest Tucker, criminoso da vida real que foi pego roubando bancos 17 vezes. Eles foi preso todas as vezes, mas conseguiu escapar.

"Para mim foi um personagem maravilhoso para interpretar a esta altura da minha vida", disse Redford a respeito de Tucker, cujos assaltos ocorreram ao longo de mais de 60 anos.

"Ele me fez pensar: e se ele não se importava em ser pego para poder curtir a verdadeira emoção de sua vida, que é fugir?"

Redford estreou no cinema em 1967 com um papel em "Descalços no Parque" ao lado de Jane Fonda, e consolidou o estrelato com atuações em filmes clássicos como "Golpe de Mestre" e "Todos os Homens do Presidente".

Em 1980 ele ganhou um Oscar por sua estreia como diretor, "Gente como a Gente", e em 2002 outro pelo conjunto de sua obra.

Quanto a uma aposentadoria da direção, ele disse: "Veremos".

(Por Lisa Richwine)