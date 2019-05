SÃO PAULO (Reuters) - Cafeicultores brasileiros devem produzir 53 milhões de sacas de 60 quilos de café em 2019, ante 63 milhões na temporada anterior, com uma menor produção devido à bienalidade negativa do ciclo da commodity, disse a corretora e consultoria INTL FCStone nesta quarta-feira.

Apesar do recuo, a produção em 2019 no maior exportador global ainda será significativa para um período de bienalidade negativa, apontou a FCStone, uma vez que a maior parte das lavouras de café no Estado de Minas Gerais, principal produtor, está em boas condições.

(Por Marcelo Teixeira)