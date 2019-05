Por Julien Pretot

PARIS (Reuters) - A campanha de Angelique Kerber foi interrompida na primeira rodada do Aberto da França neste domingo, mas isso ocorreu sem surpresas, considerando que a ex-número um do mundo estava jogando em sua superfície menos favorita.

Soma-se a seu mau desempenho no saibro uma persistente lesão no tornozelo, havia poucas chances de a alemã, quinta colocada, vencer em um torneio onde nunca passou das quartas de final em suas 11 participações anteriores.

Ela entrou em apenas dois torneios de saibro – em Stuttgart e Madri – antes de chegar a Paris, vencendo apenas uma partida em cada. Uma lesão no tornozelo fez com que a alemã abortasse seu desafio no Aberto de Madri sem bater na bola na partida do segundo round.

"O ano tem sido com altos e baixos e agora eu perdi aqui na primeira rodada, então o que eu deveria dizer?", disse Kerber aos jornalistas após eliminada por 6 a 4 e 6 a 2 na quadra Philippe Chatrier pela russa Anastasia Potapova.

"Claro que estou decepcionada, mas eu tentei de tudo nas últimas duas semanas para estar aqui e disputar a partida, e eu estava feliz com o processo nos últimos dias, mas ao final, eu não tive prática real de jogo."