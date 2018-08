LOS ANGELES (Reuters) - O papel de Scarlett Johansson como a super-heroína Viúva Negra fez com que a atriz fosse catapultada nesta quinta-feira ao topo da lista anual da Forbes de atrizes mais bem pagas, ficando à frente de Angelina Jolie.

Johansson, de 33 anos, recebeu 40,5 milhões de dólares em ganhos antes de impostos de 1º de junho de 2017 a 1º de junho de 2018, quadruplicando sua renda em relação ao ano anterior, de acordo com cálculos da Forbes.

Ela interpretou a Viúva Negra no sucesso “Vingadores: Guerra Infinita” e irá voltar ao papel para a sequência em 2019 do filme da Marvel, propriedade da Walt Disney.

Jolie, de 43 anos, ganhou 28 milhões de dólares, em grande parte graças ao pagamento do filme “Malévola 2”, previsto para ser lançado em 2020.

Jennifer Aniston, de 49 anos e que ainda recebe renda residual da série “Friends”, da década de 1990, ficou em terceiro lugar, com 19,5 milhões de dólares. Ela também recebeu dinheiro de propagandas de produtos, incluindo a linha Smartwater, da Coca-Cola, e a linha Aveeno, da Johnson & Johnson’s.

Jennifer Lawrence, de 28 anos e estrela dos filmes de desempenho abaixo do esperado “Mãe!” e “Operação Red Sparrow”, ficou em quarto lugar na lista da Forbes, com ganhos por seu papel na franquia “X-Men” e contrato com a marca francesa Christian Dior. A renda de 18 milhões de dólares da atriz foi 6 milhões menor em relação ao ano anterior.

Em quinto lugar, Reese Witherspoon, de 42 anos, recebeu 16, 5 milhões de dólares.

Também no top 10 estão Mila Kunis, Cate Blanchett, Melissa McCarthy e Gal Gadot.

(Reportagem de Lisa Richwine)