GELSENKIRCHEN, Alemanha (Reuters) - O técnico do Schalke, Domenico Tedesco, apostará na experiência do goleiro Ralf Faehrmann na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City na quarta-feira, apesar de tê-lo substituído por Alexander Nuebel, de 22 anos, na liga alemã.

Foi uma surpresa quando Faehrmann, de 30 anos, que estreou no Schalke mais de uma década atrás e também é capitão da equipe, deixou de ser o goleiro titular no início do ano, mas ele voltou à ação algumas semanas mais tarde, quando Nuebel foi expulso.

Tedesco, cujo time foi vice-campeão na última temporada, mas hoje está na 14ª posição, disse nesta terça-feira que Faehrmann seria sua escolha diante do ataque poderoso do City.

"Estamos em uma posição confortável no que diz respeito aos goleiros, porque temos dois excelentes", disse ele aos repórteres.

"A Liga dos Campeões é uma conquista de Ralf Faehrmann por causa da última temporada, então ele estará no gol amanhã. Alexander Nuebel estará no gol no final de semana."

O Schalke está pressionado, já que só venceu dois de seus últimos 10 jogos na liga alemã. O City lidera a liga inglesa, superando no saldo de gols o Liverpool.

"Somos os azarões no jogo, isso é óbvio", disse Tedesco. "Mas merecemos estar aqui, porque avançamos merecidamente a partir de um grupo de bons times."

"Amanhã temos que ter um dia perfeito para tirarmos algo dele. Devemos isso a nós mesmos e ao Schalke", disse.

Para o zagueiro Bastian Oczipka, só com trabalho de equipe seu clube terá alguma chance contra o elenco talentoso do City.

"Temos que resolvê-lo como time, e não há nada mais lindo do que jogos assim", avaliou.

