LONDRES (Reuters) - O Reino Unido não deve adotar uma "abordagem muito rígida" em relação a quaisquer negociações futuras do Brexit, porque isso levaria a uma resposta semelhante da União Europeia, disse o ministro das Relações Exteriores e candidato à liderança do Partido Conservador, Jeremy Hunt, nesta sexta-feira.

"Nós precisamos entregar um Brexit e meu trabalho é garantir que tenhamos um debate sobre como faremos isso", afirmou Hunt em uma entrevista à BBC, acrescentando que espera evitar a necessidade de optar por um Brexit sem acordo como preço para deixar a UE.

Hunt disse previamente que, caso seja sucessor de Theresa May no cargo de líder conservador e premiê, prefere adiar o Brexit para além do prazo de 31 de outubro a tentar impor ao Parlamento um cenário sem acordo, potencialmente desencadeando uma eleição nacional.

(Reportagem de David Milliken)