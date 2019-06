MONTPELLIER, França (Reuters) - Camarões avançou para as oitavas-de-final da Copa do Mundo Feminina com um gol de Ajara Nchout que garantiu a vitória para as africanas sobre a Nova Zelândia no último lance da partida pelo grupo E nesta quinta-feira.

Nchout, que abriu o placar, mas viu a vantagem sumir com o gol contra de Aurelle Awona a 10 minutos do fim da partida, encontrou o gol aos 5 minutos dos acréscimos da segunda etapa, garantindo os três pontos para as camaronesas.

Camarões se classifica como um dos quatro melhores terceiros colocados da competição, enquanto a Nova Zelândia volta para casa com três derrotas.

O resultado também significa a eliminação para a seleção Argentina.

A Holanda ficou na liderança do grupo com um total de nove pontos após vencer o Canadá, que obteve seis pontos, por 2 x 1 nesta quinta-feira.

"Eu conheço as meninas muito bem, passamos 10 anos juntos. Eu conheço suas fraquezas e seus pontos fortes. Eu falo com elas aqui e ali", disse o técnico da seleção de Camarões, Alain Djeumfa, em uma entrevista coletiva.

Nchout abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo, batendo de pé esquerdo após driblar a neo-zelandesa Abby Erceg.

Mas todos os seus esforços pareceram não valer de nada quando Awona desviou o cruzamento de Katie Bowen para dentro do gol, e com o empate, as duas equipes seriam eliminadas.

(Reportagem de Julien Pretot)