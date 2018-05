LONDRES (Reuters) - O atacante Harry Kane usará a braçadeira de capitão da Inglaterra na Copa do Mundo no mês que vem, encerrando a especulação sobre quem liderará o elenco de Gareth Southgate na Rússia.

O anúncio foi feito em um vídeo publicado no Twitter, no qual Southgate diz que Kane, do Tottenham Hotspur, tem "(qualidades) de liderança extraordinárias".

O último capitão inglês em tempo integral foi Wayne Rooney, mas o posto foi ocupado por vários jogadores desde que o ex-atacante do Manchester United perdeu sua vaga na seleção.

Southgate minimizou muitas vezes a importância da posição, preferindo incentivar uma liderança coletiva dentro do time, mas Kane será o ponta de lança na 15ª Copa do Mundo da Inglaterra.

Kane, que fez 30 gols para o Tottenham no Campeonato Inglês na temporada recente, foi convocado pela seleção 23 vezes e marcou 12 gols.

"Para mim, o essencial em um capitão é dar o tom todos os dias em tudo que fazemos, a maneira como treinamos, a maneira como nos preparamos e o profissionalismo no dever", explicou Southgate.

"Harry é um modelo exemplar disso. Ele é um profissional meticuloso e está preparado para desafiar as pessoas."

"Este é um momento de sua vida no qual ele está preparado para levar isso ao ambiente do time."

Kane, que capitaneou os ingleses pela primeira vez em uma partida pela eliminatória do Mundial contra a Escócia no ano passado, disse ser uma "honra enorme".

"Estou muito empolgado com a Copa do Mundo, mal posso esperar. Liderar os rapazes será especial", disse.

A Inglaterra enfrenta Tunísia, Panamá e Bélgica em seu grupo e enviará seu terceiro elenco mais jovem a um grande torneio – a média de idade da equipe é de 26 anos.

(Por Martyn Herman)

(Reportagem de Laís Martins - (Tradução Redação São Paulo, 5511 56447765)