Por Martyn Herman

LONDRES (Reuters) - Serena Williams deu força neste sábado às especulações sobre uma possível parceria dos sonhos com Andy Murray em Wimbledon, ao declarar estar disponível para a disputa de duplas mistas.

Murray retornou às quadras na semana passada após se afastar por cinco meses devido a uma lesão. Ele conquistou o título de duplas masculinas no Queen´s Club junto com Feliciano Lopez, e está inscrito com Pierre-Hugues Herbert em Wimbledon.

O jogador de 32 anos, duas vezes campeão de Wimbledon na disputa individual, também planeja disputar nas duplas mistas, ao passo que continua a se recuperar de uma cirurgia no quadril, realizada em fevereiro. Neste ano, ele não entrou no torneio individual.

A nova número um do mundo, Ash Barty, recusou um convite para formar dupla com Murray, mas Serena Williams, de 37 anos, deixou a porta aberta para uma possível parceria. Ela busca seu 24º título de Grand Slam na disputa individual de Wimbledon.

“Estou disponível. Sinto-me melhor agora, então definitivamente estou disponível”, disse Williams, que até o momento disputou apenas cinco torneios neste ano por causa de problemas de joelho, após ser questionada se gostaria de jogar com Murray.

Ante a insistência dos jornalistas, Williams preferiu assumir uma postura de cautela, sugerindo que tudo dependeria de sua forma física: “Quero dizer, temos mesmo que esperar e ver. Gosto de ser descontraída".

"Vamos ver como meu joelho está indo. Estou finalmente indo bem. Eu não quero, tipo, voltar atrás”, acrescentou.

Murray disse que conversou com diversas jogadoras, mas foi levado a crer que a disputa individual seria a prioridade delas.