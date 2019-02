MADRI (Reuters) - Diego Simeone, técnico do Atlético de Madri, renovou seu contrato para permanecer no posto até 2022, informou o clube nesta quinta-feira em um vídeo publicado nas redes sociais, o que significa que o argentino deve completar uma década no comando do time da liga espanhola.

"Gostaria de agradecer a todos os diretores e todos os torcedores do Atlético de Madri por seu apoio na continuidade deste projeto", disse Simeone no vídeo.

"Queremos que o projeto continue até 2022 com muito entusiasmo, sabendo que grandes desafios nos aguardam."

Simeone, de 48 anos, que atuou como jogador do Atlético em dois períodos, assumiu como treinador em dezembro de 2011, quando a equipe corria o risco de ser rebaixada, e a transformou em um dos maiores times da Europa.

Simeone conquistou sete troféus com o Atlético, inclusive dois títulos da Liga Europa, uma Copa do Rei e o Campeonato Espanhol, e ainda levou seu elenco a duas finais da Liga dos Campeões, perdendo para o Real Madrid em 2014 e 2016.

(Por Richard Martin)