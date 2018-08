JACARTA (Reuters) - O número de mortes confirmadas em decorrência de um forte terremoto que atingiu a ilha de Lombok, na Indonésia, no domingo, subiu para 259 e pode aumentar ainda mais à medida que mais vítimas são encontradas nos destroços, informou a agência de enfrentamento e prevenção de desastres do país.

"O número de 259 mortes é aquele que foi verificado. Esse número continuará a crescer à medida que equipes de resgate continuam a encontrar vítimas debaixo de prédios desmoronados", disse a agência em comunicado nesta quinta-feira.

Anteriormente, o número de mortes confirmadas era de 131 pessoas.

Nesta quinta-feira, um outro terremoto de magnitude 6,2 atingiu a ilha de Lombok, provocando novamente pânico na ilha turística indonésia.

Testemunhas da Reuters no local disseram que prédios e muros que já haviam sido enfraquecidos pelo terremoto de domingo desmoronaram nesta quinta-feira, e pessoas correram para as ruas mesmo com pedras caindo de encostas.