LONDRES (Reuters) - O príncipe britânico George fez seis anos nesta segunda-feira, e seus pais divulgaram imagens do sorridente filho mais velho com uma camisa da seleção da Inglaterra para marcar a ocasião.

O nascimento de George, o terceiro na linha sucessória ao trono e o primeiro dos três filhos do príncipe William e de sua esposa, Kate, causou um frenesi midiático em 2013.

Em duas fotos tiradas por sua mãe, o jovem membro da realeza foi retratado no jardim do Palácio de Kensington, sua casa situada no centro de Londres.

(Por Michael Holden)