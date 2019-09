ZURIQUE (Reuters) - O time que conquistar o título da Copa Libertadores enfrentará ou o campeão africano Esperance, da Tunísia, ou o próximo vencedor da Liga dos Campeões da Ásia em uma das semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, após sorteio realizado nesta segunda-feira.

O principal torneio de clubes da América do Sul está na fase semifinal, que terá os confrontos Flamengo x Grêmio e River Plate x Boca Juniors.

Na outra semifinal do Mundial de Clubes, o campeão europeu Liverpool foi sorteado para enfrentar o vencedor das partida de quartas de final entre o mexicano Monterrey, campeão da Concacaf, e o Al Sadd, campeão do anfitrião Catar, ou Hienghene Sport, detentor do título da Oceania, que se encontram em uma partida da rodada preliminar.

Mas se o Al Sadd vencer a Liga dos Campeões da Ásia, que está nas quartas de final, será substituído na rodada preliminar pelo vice-campeão asiático e seguirá direto para as quartas de final.

Apesar de ter seis títulos europeus, o Liverpool nunca conquistou nenhum título do Mundial de Clubes com nenhuma de suas formas. Em sua tentativa mais recente, o time inglês foi derrotado por 1 x 0 para o São Paulo na final de 2005, no Japão.

O Mundial de Clubes, que acontecerá no Catar em dezembro, será a penúltima edição do torneio em seu formato atual. A partir de 2021, ele se tornará um evento de 24 times realizado a cada quatro anos, ao invés de uma competição anual com sete times.

O Liverpool venceu a extinta Copa Europeia em 1977 e 1978, mas não quis disputar a antiga Copa Intercontinental de duas partidas contra o Boca Juniors, campeão sul-americano.

Em 1981, o time perdeu para o Flamengo em uma única partida disputada em Tóquio, e em 1984 foi derrotado pelo Independiente. Em 2005, quando o título foi decidido em um torneio de sete clubes, perdeu para o São Paulo na decisão.

(Por Brian Homewood)