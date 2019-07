LOS ANGELES (Reuters) - A série de TV "Gossip Girl", que se tornou um fenômeno cultural jovem com suas crônicas das vidas românticas de adolescentes da elite de Nova York e tendência a ditar modas, está prestes a voltar às telas, desta vez em uma nova série para o futuro serviço de streaming HBO Max.

O HBO Max, propriedade da WarnerMedia, disse na terça-feira que encomendou uma nova série de 10 episódios que se passará oito anos depois dos eventos finais de "Gossip Girl", que terminou em 2012, e acompanhará uma nova geração de jovens de escola particular.

Não houve notícia sobre o elenco nem se algum dos artistas da montagem original, incluindo Blake Lively, Penn Badgely, Chace Crawford e Leighton Meester, voltarão.

O HBO Max disse que a nova série irá explorar o quanto as redes sociais e o ambiente de Nova York em si mudou nos últimos anos.

"Gossip Girl" teve seis temporadas no canal CW, tornando-se uma das séries mais populares da TV e vencendo 18 prêmios Teen Choice, além de inspirar moda, cortes de cabelo e linhas de beleza.

O anúncio da nova série vem na esteira das notícias da semana passada de que o serviço da HBO Max terá os direitos exclusivos de exibição da série "Friends", hoje a segunda mais vista na Netflix.

O HBO Max deve ser lançado na próxima primavera do hemisfério norte com uma combinação de novos conteúdos originais e programação dos canais HBO, TBS e clássicos do acervo de filmes da Warner.

(Por Jill Serjeant)