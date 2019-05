Por Patpicha Tanakasempipat e Panarat Thepgumpanat

BANGCOC (Reuters) - O rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn, concluiu neste sábado rituais budistas e brâmanes para transformar-se simbolicamente em um deus vivo, com a nação do sudeste asiático coroando seu primeiro monarca em quase sete décadas.

A coroação do rei Vajiralongkorn, de 66 anos, ocorreu dentro do salão do Grande Palácio em Bangcoc após um período de luto oficial pelo seu reverenciado pai, o rei Bhumibol Adulyadej, que morreu em outubro de 2016 e reinou por 70 anos.

O rei estava sentado em um trono de ouro sob um guarda-chuva de nove camadas para receber a regalia real, incluindo uma coroa com ponta de diamante esmaltada em ouro, durante cerimônias que misturavam pompa com ritos religiosos solenes.

O monarca foi acompanhado pela nova rainha Suthida depois de um anúncio surpresa, três dias antes da coroação, de que havia se casado pela quarta vez.

Sua coroação ocorre em meio à incerteza de uma batalha eleitoral não resolvida entre o atual chefe da junta militar e uma "frente democrática" que tenta tirar o exército da política.

"Eu devo continuar, preservar e edificar o legado real e reinar com justiça para o benefício e a felicidade do povo para sempre", disse o rei em seu primeiro comando real.

Tradicionalmente proferido depois que um rei é coroado, o primeiro comando do rei serve para capturar a essência de seu reinado. O comando do rei era semelhante ao de seu pai.

No final da tarde, o rei foi carregado em um palanquim real em uma procissão do Grande Palácio para o Templo do Buda de Esmeralda, onde tailandeses aguardavam sua chegada entoando "Vida longa ao rei".