Por Jill Serjeant

LOS ANGELES (Reuters) - A cantora Taylor Swift lidera a lista de celebridades mais bem pagas divulgada nesta quarta-feira pela Forbes, seguida de perto por dois membros do clã Kardashian: a empresária de cosméticos Kylie Jenner e o rapper Kanye West.

Os jogadores Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar também estão na lista anual "Forbes Celebrity 100", junto ao cantor e compositor britânico Ed Sheeran e à banda dos anos 1970 The Eagles, que entrou em nova turnê no ano passado.

West, marido de Kim Kardashian, voltou à lista após quatro anos. A Forbes estima que cerca de 150 milhões de dólares provenientes, em sua maioria, da popular linha de tênis Yeezy seja responsável por levar o rapper à terceira posição. Kim Kardashian é a 26ª.

Com sua turnê e seu álbum "reputation" de 2018, Swift arrecadou cerca de 185 milhões de dólares, o que garantiu que ocupasse o primeiro lugar da lista. A estrela pop de 29 anos também esteve na liderança em 2016, depois de sua turnê e seu álbum "1989".

Os cerca de 170 milhões de dólares acumulados com sua linha de cosméticos renderam a Jenner, de 21 anos, o segundo lugar.

No início deste ano, a Forbes declarou Jenner como a bilionária mais jovem do mundo.

De acordo com a revista, as 100 celebridades mais bem pagas do mundo somam um total de 6,3 bilhões de dólares faturados nos últimos 12 meses.