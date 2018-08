(Reuters) - O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, disse nesta sexta-feira que não hesitará em deixar Cristiano Ronaldo no banco se sentir que o atacante português precisa poupar energia.

Allegri confirmou que Ronaldo, comprado do Real Madrid por 120 milhões de dólares na pré-temporada, jogará no confronto de sábado com a Lazio, sua primeira atuação em casa, mas disse que as coisas mudarão no decorrer da temporada.

"Ele tem que entender que vai haver vezes em que começará no banco e depois jogará só meia hora", disse Allegri. "Até ele precisará de um descanso em algum momento. No Real Madrid ele foi administrado de maneira excelente".

"Ronaldo treina de forma muito competitiva, leva tudo a sério e é um campeão, construindo seu sucesso ao longo dos anos por meio de trabalho duro e sacrifício".

"Ele é um grande exemplo para jogadores mais jovens e eleva nossa qualidade geral... Ronaldo está trazendo um grande entusiasmo ao futebol italiano".

Atual campeã, a Juventus venceu sua primeira partida do Campeonato Italiano contra o Chievo por 3 x 2 no sábado passado, na estreia oficial de Ronaldo.

(Por Brian Homewood)