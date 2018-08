LOS ANGELES (Reuters) - George Clooney subiu nesta quarta-feira ao topo da lista anual de atores mais bem pagos do mundo, em grande parte graças à venda de sua empresa de tequila. Clooney, de 57 anos, recebeu uma estimativa de 239 milhões de dólares entre junho de 2017 e junho de 2018, marcando o maior rendimento de sua carreira de 35 anos na TV e no cinema, relatou a Forbes.

O ator, que não estrela um filme de Hollywood desde o suspense de 2016 “Jogo do Dinheiro”, vendeu em junho de 2017 a companhia de tequila Casamigos, da qual era um dos cofundadores, para a britânica Diageo.

Seus rendimentos dentro e fora das câmeras ofuscaram Dwayne “The Rock” Johnson, que ficou em segundo lugar, com uma estimativa de 124 milhões de dólares, graças a “Jumaji: Bem-Vindo à Selva” e outros projetos.

Os 10 atores mais bem pagos receberam cerca de 784 milhões de dólares coletivamente, de acordo com a Forbes, mais uma vez ofuscando as 10 atrizes mais bem pagas, que ganharam 186 milhões de dólares coletivamente no mesmo período. Scarlett Johansson liderou a lista das mulheres, divulgada na semana passada, com 40,5 milhões de dólares, antes de impostos.

A Forbes atribuiu parte da diferença salarial entre gêneros ao domínio de filmes de ação e super-heróis, que tendem a ter mais papeis para homens e faturar centenas de milhões de dólares nas bilheterias.

A Forbes compilou sua lista de 2018 estimando ganhos antes de impostos de junho de 2017 a junho de 2018 com base em dados da Nielsen, do IMDB e entrevistas com especialistas da indústria e as próprias celebridades.

O “Homem de Ferro” Robert Downey Jr. ficou em terceiro na lista, com 81 milhões de dólares, seguido pelo “Thor” Chris Hemsworth, com 64,5 milhões de dólares.

(Reportagem de Jill Serjeant)