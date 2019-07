JACARTA (Reuters) - Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu as ilhas Molucas no leste da Indonésia no domingo, informou o Serviço Geológico dos EUA (USGS), causando pânico entre os moradores, mas não houve relatos imediatos de vítimas ou grandes danos.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 km em uma área 168 km a sudeste da cidade de Ternate, disse o USGS.

A agência de meteorologia da Indonésia (BMKG) disse que o terremoto não corre o risco de causar um tsunami.

Pelo menos sete tremores mais fortes do que magnitude 5 foram registrados após o terremoto, informou a autoridade oficial da BMKG, Rahmat Triyono, em um comunicado.

A agência disse que o principal tremor foi sentido em outras partes da Indonésia, incluindo cidades na ilha de Sulawesi e em Sorong, na ilha de Papua.

"Ainda não há relatos de danos à infraestrutura", disse Iksan Subur, funcionário da agência de mitigação de desastres da Indonésia, na regência de South Halmahera, perto do epicentro do terremoto.

"Mas as pessoas entraram em pânico e saíram correndo de suas casas. Algumas pessoas que moram perto do oceano estão começando a se mudar para lugares mais altos", disse ele à Reuters por telefone.

A agência nacional de mitigação de desastres também disse que o terremoto não tem o potencial de causar um tsunami, e pediu que as pessoas permanecessem calmas e em alerta para mais tremores secundários.

A Indonésia está situada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, que é frequentemente atingido por terremotos e, às vezes, por tsunamis.

(Reportagem de Tabita Diela, Fransiska Nangoy)