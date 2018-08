Por Supantha Mukherjee

(Reuters) - O conselho da Tesla nomeou nesta terça-feira um comitê especial de três diretores para negociar com Elon Musk o fechamento do capital da montadora de carros elétricos, embora tenha dito que ainda não havia uma oferta firme do presidente-executivo da companhia.

O comitê será encarregado de avaliar a proposta de Musk, caso ela se concretize. O bilionário do Vale do Silício afirmou na semana passada no Twitter que quer fechar o capital da Tesla a 420 dólares por ação, avaliando a montadora em 72 bilhões de dólares, e que o financiamento foi "garantido".

Os tuítes de Musk desencadearam ações judiciais de investidores e uma investigação pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) sobre a precisão de sua declaração, de acordo com informações veiculadas na mídia.

Na segunda-feira, Musk deu mais detalhes de como um acordo poderia funcionar, mas as ações terminaram em baixa, indicando ceticismo dos investidores. O executivo disse que manteve conversas com o fundo soberano da Arábia Saudita sobre uma aquisição que tiraria a Tesla da bolsa norte-americana Nasdaq, uma medida extraordinária para o que hoje é a montadora mais valiosa dos EUA.

A fabricante tem uma capitalização de mercado de 60 bilhões de dólares, maior que as rivais General Motors e Ford Motor, que produzem muito mais carros.

A empresa disse no comunicado desta terça-feira que o comitê especial tem autoridade para tomar qualquer medida em nome do conselho para avaliar e negociar uma transação potencial e alternativas para qualquer transação proposta por Musk.

O anúncio significa que três membros da diretoria da Tesla agora vão avaliar se é aconselhável --ou mesmo viável-- buscar o que poderia ser a maior compra alavancada, e eles estão fazendo isso antes de receber uma proposta formal do presidente-executivo.

"O comitê especial ainda não recebeu uma proposta formal do senhor Musk em relação a qualquer Transação Privada Indireta", disse a montadora em documento público aos reguladores da SEC, o primeiro feito desde os tuítes do presidente-executivo na semana passada.