Por Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - O acordo do Brexit da primeira-ministra Theresa May envolve "um colete suicida em torno da constituição britânica" e entrega o detonador à União Europeia, disse o ex-ministro das Relações Exteriores Boris Johnson em comentários que atraíram fortes críticas.

Em um artigo publicado no jornal Mail neste domingo, Johnson pressionou seu ataque contra o chamado plano Chequers, de May, para deixar a União Europeia, chamando-o de "uma humilhação" que “nos expõe a chantagem política perpétua".

May está sob fogo de todos os lados no divisivo debate do Brexit, com Johnson, o favorito para sucedê-la, liderando os esforços de parlamentares eurocéticos para pressionar o governo a "descartar Chequers" e tentar uma ruptura clara com o bloco.

Mas, até agora, May sinalizou que não vai abandonar seu plano para os laços futuros da Grã-Bretanha com o bloco depois do Brexit - a maior mudança na política externa e comercial do país em quase meio século.

"Envolvemos um colete suicida em torno da constituição britânica - e entregamos o detonador a Michel Barnier (negociador chefe da UE)", escreveu Johnson.

Suas palavras - particularmente a referência a um colete suicida - atraíram a condenação de outros membros do Partido Conservador, que está no governo.

Alan Duncan, ministro do Ministério das Relações Exteriores, disse que os comentários de Johnson marcaram "um dos momentos mais repugnantes da política britânica moderna".