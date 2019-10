(Reuters) - O técnico da seleção brasileira, Tite, criticou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por não seguir o calendário da Fifa para partidas de seleções e disse lamentar ter de tirar jogadores de seus clubes em momentos importantes da temporada.

"Tenho a mesma ideia da época de técnico de clube. Continuo achando que não tem de haver jogos de campeonato. Continuo convicto", disse Tite em entrevista coletiva antes do amistoso de quinta-feira contra Senegal, em Cingapura.

"Faço com pesar a convocação", acrescentou o treinador.

Tite convocou oito jogadores que atuam no Brasil para os amistosos contra Senegal e Nigéria, que será a adversário da seleção no domingo também em Cingapura.

O Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro, terá de lidar com as ausências do zagueiro Rodrigo Caio e do centro-avante Gabriel Barbosa por pelo menos dois jogos do campeonato e o Palmeiras, que está cinco pontos atrás da equipe carioca, terá o desfalque do goleiro Weverton para a partida de quarta-feira contra o terceiro colocado Santos.

O Flamengo e o Grêmio, que teve convocados Everton Cebolinha e Matheus Henrique, terão o retorno de seus jogadores apenas poucos dias antes do jogo de volta da semifinal da Libertadores em 23 de outubro. No jogo de ida, na Arena do Grêmio, houve empate em 1 x 1.

Tite também criticou a Pitch, empresa responsável pelo calendário dos amistosos da seleção brasileira. Com o gramado do estádio de Cingapura longe de sua melhor forma, organizadores impediram que os jogadores treinassem antes da partida.

O técnico confirmou que Neymar fará seu centésimo jogo pela seleção, ao lado de Gabriel Jesus e Roberto Firmino no ataque.