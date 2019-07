LOS ANGELES (Reuters) - O filme "Top Gun" voltou à cena na quinta-feira quando Tom Cruise fez uma aparição surpresa na Comic-Con para mostrar o primeiro trailer da esperada sequência para seu clássico filme militar dos anos 1980.

"Top Gun: Maverick", que deve estrear em junho de 2020, vê o retorno do marrento piloto de caça interpretado por Cruise mais de 30 anos depois que o filme original o levou ao patamar de estrela mundial do cinema.

"Sempre me perguntava 'Quando vocês vão fazer um outro?' Bom, vocês tiveram muita paciência comigo. Eu senti que era minha responsabilidade entregar isso a vocês", disse Cruise aos fãs reunidos na Comic-Con, evento anual do universo dos quadrinhos, filmes e televisão em San Diego, de acordo com o site de entretenimento Deadline.

O trailer mostra Cruise usando a famosa jaqueta de couro de seu personagem Pete "Maverick" Mitchell, pilotando uma motocicleta em alta velocidade e um avião caça em um cânion cheio de neve.

A sequência do filme retoma a história após o sucesso de bilheteria lançado em 1986 e apresenta o ator Miles Teller como o filho do piloto Goose, interpretado por Anthony Edwards, e que é morto durante uma atividade de treinamento no primeiro filme.

"Top Gun: Maverick" também estrela Jon Hamm, Ed Harris e Val Kilmer, que reaparece como o rival de Maverick, Iceman.

(Reportagem de Jill Serjeant)