LONDRES (Reuters) - Mauricio Pochettino, técnico do Tottenham Hotspur, minimizou as chances de título de seu time antes do clássico londrino contra o arquirrival Arsenal no domingo, apesar de seu time ter chegado ao terceiro lugar da tabela.

O elenco de Pochettino impressionou na semana passada, infligindo a primeira derrota da temporada ao Chelsea com uma vitória de 3 x 1 em Wembley que o colocou à frente do time de Maurizio Sarri na liga inglesa e cinco pontos atrás do líder Manchester City.

O Tottenham foi campeão inglês pela última vez em 1961, mas não terminou nenhuma das três últimas campanhas abaixo da terceira colocação.

Mas Pochettino disse que o Tottenham não está no mesmo nível de seus quatro principais adversários, especialmente porque o clube do norte de Londres não contratou ninguém na pré-temporada, enquanto os outros investiram pesado.

"Não posso dizer que estamos disputando o título. Acho que o Manchester City está em um nível diferente. Clubes como Liverpool, Chelsea, (Manchester) United e Arsenal fizeram um investimento maior do que nós, um nível diferente", disse o argentino em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

"Eles estão disputando o título, mais do que nós. Mas estamos aqui. Se formos capazes de ficar em uma boa posição na tabela nos últimos meses da temporada, tentaremos".

Pochettino voltará a confrontar Unai Emery, treinador do Arsenal, no jogo de domingo no estádio Emirates. Os dois já se enfrentaram sete vezes entre 2009 e 2012, quando o primeiro treinava o Espanyol e Emery estava a cargo do Valência.

Desde que sucedeu Arsène Wenger, Emery colocou o Arsenal na quinta colocação, com oito vitórias em 13 jogos da liga.

(Por Christian Radnedge)