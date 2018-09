Por Robin Pomeroy

VENEZA, Itália (Reuters) - Em 2010, Natalie Portman inaugurou o Festival Internacional de Cinema de Veneza na pele de uma bailarina atormentada em "Cisne Negro" – papel que lhe rendeu um Oscar.

Ela voltou nesta terça-feira com "Vox Lux", no qual vive uma pop star mimada com um passado turbulento.

Esse passado surge nas cenas inicias do filme, nas quais a protagonista Celeste, interpretada por Raffey Cassidy, de 14 anos, vê sua vida transformada por um ataque a tiros em uma escola que a deixa ferida e psicologicamente marcada.

Uma canção que Celeste canta em uma homenagem aos mortos televisionada a catapulta ao sucesso, condenando a menina doce a se tornar uma princesa pop infantilizada agenciada pelo personagem de Jude Law, que oscila entre o protetor e o desprezível.

Falando antes da estreia mundial, Natalie disse que "Vox Lux" foi "um retrato e uma reflexão de nossa sociedade e este tipo de intersecção de cultura pop e violência e o espetáculo que equacionamos entre os dois".

Classificando a frequência dos massacres em escolas dos Estados Unidos como "uma espécie de guerra civil", ela acrescentou: "O impacto psicológico do que isso significa para cada criança, cada pai que leva os filhos todos os dias... pequenos atos de violência podem criar um tormento psicológico generalizado".

O roteirista e diretor Brady Corbet, que conquistou prêmios em Veneza em 2015 por sua estreia com "The Childhood of a Leader", disse que a personagem de Natalie "realmente não foi concebida para ser um monstro".

"Ela é tanto uma vítima da era quanto uma líder da era... o filme trata muito do fato de que o século 20 foi marcado pelo termo 'a banalidade do mal' e o século 21, acho, será definido pela 'espetacularização do mal'".

Com canções compostas pela cantora e compositora australiana Sia, "Vox Lux" é um dos 21 filmes competindo pelo Leão de Ouro, que será entregue no dia 8 de setembro.

