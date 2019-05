WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que se sente mal pela primeira-ministra britânica, Theresa May, que anunciou a renuncia ao cargo após fracassar no processo com o Brexit.

Em entrevista a repórteres na Casa Branca, Trump disse que May é uma boa mulher e trabalhou muito duro, e que ele a encontrará quando visitar o Reino Unido no mês que vem.

(Por Roberta Rampton)