TAIPÉ (Reuters) - Um forte tufão deve atingir Taiwan nesta quinta-feira, trazendo o risco de deslizamentos de terra e elevação do nível do mar, disseram meteorologistas, horas após um terremoto de magnitude 6,0 abalar a ilha.

O tufão Lekima, classificado como um fenômeno do nível mais alto pelo Departamento Meteorológico de Taiwan, deve se aproximar da costa nordeste da ilha no final desta quinta-feira. Ele estava se movendo pelo oceano na direção norte-noroeste a 15 km/h, disseram autoridades meteorológicas.

O Lekima conduzia ventos máximos de 227 km/h enquanto se aproximava de Taiwan, informou o departamento.

O departamento emitiu alertas de vento e chuva para a maior parte da capital, Taipé, a cidade portuária de Keelung e outros condados do norte. Também foi emitido um alerta para os marinheiros das costas sul e leste.

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a costa nordeste de Taiwan mais cedo nesta quinta-feira, provocando alertas de deslizamentos de terra. O departamento meteorológico prevê chuvas de até 900 milímetros nas montanhas do norte da ilha.

"Um terremoto ocorreu quando fazíamos preparativos para o tufão, o que é um evento raro", disse o premiê Su Tseng-chang em um centro nacional de emergência, pedindo às autoridades que permaneçam em alerta quando a tempestade se aproximar.

O terremoto cortou a energia de mais de 10 mil edifícios e uma mulher foi morta por um guarda-roupa caindo.

Mais de 1.500 pessoas foram transferidas por questões de segurança, a maioria delas turistas em ilhas ao largo da costa leste, enquanto tropas foram mobilizadas em algumas áreas em meio a temores de inundações.

A tempestade seguirá em direção à China, aproximando-se da cidade de Xangai, no leste do país, no final de semana, informou o departamento meteorológico.

Tufões são frequentes em Taiwan, na China, nas Filipinas e no Japão durante a segunda metade do ano, fortalecendo-se com as águas quentes do Oceano Pacífico ou do Mar do Sul da China antes de perderem a força na terra.

O tufão Morakot devastou a ilha em 2009, matando quase 700 pessoas, a maioria em deslizamentos de terra.

(Por Yimou Lee)