Por Jorrit Donner-Wittkopf

BRUXELAS (Reuters) - Ministros da União Europeia questionaram a Hungria nesta segunda-feira pela pressão do primeiro-ministro, Viktor Orbán, sobre a imprensa livre, juízes, acadêmicos, minorias e grupos de direitos humanos, o que o bloco teme enfraquecer a democracia no ex-país comunista.

Um ano após o Parlamento Europeu dizer que as ações de Orbán criavam "um risco sério de uma violação clara" de valores centrais da UE, ministros se reuniram em Bruxelas para uma primeira audiência formal a respeito da Hungria.

"A UE é como uma família em muitos aspectos. E em uma família tem que haver um conjunto de regras em comum... senão ela não funciona. E o Estado de Direito é um fundamento disso", disse o ministro austríaco de assuntos da UE, Alexander Schallenberg.

Orbán, no poder desde 2010, também revoltou a UE com sua retórica anti-imigração ríspida e campanhas agressivas contra o bloco com insinuações antissemitas.

Até agora o líder, visto por muitos como um manipulador maquiavélico e astuto, tem ficado praticamente incólume, com exceção de sua suspensão do maior grupo parlamentar de centro-direita do bloco.

Mas a UE está tentando condicionar sua assistência generosa a membros mais pobres como Hungria e Polônia --onde colegas nacionalistas de Orbán também submeteram a mídia e juízes a um controle estatal mais direto-- à obediência ao Estado de Direito.

"Quando falamos da independência dos juízes, da liberdade de imprensa, da proteção das minorias, da liberdade acadêmica... isso nos lembra nossa identidade, nossos valores", disse a ministra francesa Amelie de Montchalin.

Com políticos eurocéticos e nacionalistas em vários países da UE surfando uma onda de descontentamento público perpetuado por economias lentas, ansiedade sobre a globalização e imigração para a Europa, o bloco está buscando intensificar as defesas democráticas.

A Hungria, no entanto, rejeita as críticas do bloco.