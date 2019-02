ARLINGTON, Virgínia (Reuters) - Os agricultores norte-americanos devem plantar 92 milhões de acres de milho neste ano, contra 89,1 milhões no ano passado, enquanto devem reduzir a área de soja para 85 milhões de acres, ante 89,2 milhões de acres em 2018, projetou o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos nesta quinta-feira.

O USDA ainda projetou as plantações de trigo nos Estados Unidos para 2019 em 47 milhões de acres, abaixo dos 47,8 milhões de acres um ano antes.

Uma pesquisa da Reuters com analistas estimou que as plantações de milho subiriam para 91,5 milhões de acres e as sementes de soja cairiam para 86,1 milhões de acres.

(Por Julie Ingwersen e Humeyra Pamuk)