CHICAGO (Reuters) - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) retirou nesta quarta-feira toda sua equipe de uma expedição técnica anual, após um funcionário receber ameaças, que, de acordo com três fontes, foram realizadas via telefone por um agricultor nervoso.

Produtores frustrados reclamaram neste mês que um relatório de safra do governo norte-americano não refletiu os danos causados pelas enchentes históricas desta primavera (do Hemisfério Norte), algo que se somou ao estresse gerado pelas safras não vendidas devido à guerra comercial com a China, reduzindo a receita agrícola e endurecendo as condições de crédito.

Lance Honig, chefe de safras do Serviço Nacional de Estatísticas Agrícolas do USDA, e outros membros da equipe do órgão cancelaram reuniões marcadas para esta quarta-feira, e a polícia estará presente nas próximas paradas da expedição privada Pro Farmer, que se encerra na quinta-feira, disseram três fontes com conhecimento direto da situação.

"Um funcionário do Serviço Nacional de Estatísticas Agrícolas do USDA recebeu uma ameaça durante o tour da safra Pro Farmer, proveniente de alguém que não está envolvido com a expedição", disse Hubert Hamer, administrador do serviço de estatísticas. "Como precaução, imediatamente retiramos toda a nossa equipe do evento", afirmou ele em comunicado.

O Serviço Federal de Proteção foi contactado e está investigando o incidente, informou o USDA, que se recusou a fornecer detalhes sobre a ameaça.

Em um comunicado, organizadores do tour disseram que a ameaça foi levada "muito a sério".

Honig não pôde ser contactado. Mark Warburton, chefe de polícia de Spencer, Iowa, recusou-se a dizer se a polícia estará em uma reunião do tour marcada para a cidade na noite desta quarta-feira.

Agricultores em paradas ao longo de leste e oeste do normalmente tranquilo tour anual de safras expressaram frustração com o USDA --embora se mostrem menos decepcionados com o presidente Donald Trump, a quem continuam apoiando amplamente.

(Reportagem de Tom Polansek)