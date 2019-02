SÃO PAULO (Reuters) - A Vale informou que está "em contato com outras empresas reconhecidas no mercado para realizar as auditorias de suas estruturas", após a alemã Tüv Süd anunciar na véspera que não mais emitirá laudos para barragens até que todo o sistema de avaliação seja revisto.

Em nota, a mineradora brasileira destacou que essa busca por outras companhias ocorre "enquanto as autoridades apuram os fatos" relacionados ao rompimento de uma barragem de rejeitos em Brumadinho (MG) no mês passado, que deixou centenas de mortos.

A Tüv Süd foi a empresa que assinou o laudo sobre a estabilidade dessa barragem da Vale que se rompeu. Dois funcionários da auditora chegaram a ser presos após o desastre, mas ambos foram posteriormente liberados por decisão Superior Tribunal de Justiça (STJ).

"Há uma maior incerteza sobre se o atual sistema de DCEs (Declarações de Estabilidade de Barragens) fornece uma declaração confiável sobre as condições de estabilidade das barragens e se pode ser considerado apropriado para proteção contra sérios riscos causados por barragens de rejeitos, em particular para vidas humanas e o ambiente", disse a empresa na véspera.

"Considerando essas preocupações, a Tüv Süd informou à Vale que não está em posição de emitir nenhum futuro DCE e relatórios até que uma revisão completa do sistema (de avaliação) seja concluída", acrescentou a auditora alemã na véspera.

(Por José Roberto Gomes)