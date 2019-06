(Reuters) - A tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) será usada nesta semana na Liga das Nações da Uefa em Portugal, anunciou a entidade organizadora do futebol europeu nesta segunda-feira.

O VAR, que permite que incidentes sejam revistos com a ajuda de replays em vídeo, foi usado na Copa do Mundo da Rússia do ano passado e no mata-mata desta temporada da Liga dos Campeões, e também será incorporado ao Campeonato Inglês a partir da próxima temporada.

A Uefa informou os técnicos dos semifinalistas da Liga das Nações, Portugal, Inglaterra, Suíça e Holanda, sobre o VAR em abril, e o treinador da seleção inglesa, Gareth Southgate, elogiou sua adoção na competição.

"Nunca se terá um sistema que é 100% infalível, mas as decisões essenciais que são claras e óbvias foram retificadas", disse ele. "Minha impressão... é que, no geral, as grandes decisões foram certas."

As principais críticas ao VAR são o tempo que leva para as decisões serem revistas e o fato de os torcedores dentro do estádio não saberem o que se passa enquanto o árbitro assiste os replays na lateral do campo.

A Inglaterra enfrenta a Holanda na semifinal de 6 de junho, um dia depois de o anfitrião Portugal encarar a Suíça na primeira semifinal.

(Por Shubham Kalia em Bengaluru)