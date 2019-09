(Reuters) - Um lindo gol de Ricardo Pereira e uma boa atuação de Jamie Vardy ajudaram o Leicester City a vencer o Newcastle United por 5 a 0 neste domingo e subir para a terceira colocação do Campeonato Inglês.

Apesar da ausência do armador James Maddison devido a uma lesão no tornozelo, o Leicester teve um ótimo começo e marcou logo aos 16 minutos, quando Pereira conseguiu uma arrancada e finalizou bem.

Qualquer reação do Newcastle no jogo foi aniquilada quando o meio-campista Isaac Hayden recebeu cartão vermelho pouco antes do intervalo por falta em Dennis Praet.

Vardy marcou o segundo aos 9 do segundo tempo, aproveitando um passe de Harvey Barnes para finalizar de primeira com o pé esquerdo. Logo depois, Paul Dummett desviou chute de Praet para seu próprio gol.

De cabeça, Vardy marcou o quarto gol após cruzamento de Marc Albrighton aos 19 minutos e Wilfred Ndidi fez o quinto no último minuto do tempo normal.

A vitória eleva o Leicester ao terceiro lugar, com 14 pontos.

(Reportagem de Philip O'Connor)