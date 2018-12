SÃO PAULO (Reuters) - As vendas de máquinas agrícolas no Brasil em novembro somaram 3.754 unidades, queda de 25,5 por cento ante outubro e alta de 27,5 por cento na comparação com o mesmo mês do ano passado, com agricultores realizando compras de colheitadeiras para a próxima safra de grãos, que promete ser grande, de acordo com dados da Anfavea divulgados nesta quinta-feira.

"A comercialização de colheitadeiras em novembro sobre novembro do ano passado foi 44 por cento positivo (684 unidades), demonstrando a pujança do setor (agrícola). A expectativa do agricultor é a melhor possível", disse o vice-presidente da Anfavea, Alexandre Bernardes.

No acumulado do ano até novembro, as vendas totais somaram 43.351 máquinas, alta de 11,9 por cento.

"A Anfavea começou janeiro com queda de 39 por cento nas vendas de máquinas agrícolas, mas em novembro o total acumulado mostra alta de 11,9 por cento", destacou Bernardes.

A produção de máquinas em novembro somou 6.619 unidades, queda de 11,1 por cento ante outubro e alta de 73,3 por cento sobre novembro de 2017.

No acumulado no ano foram produzidas 60.240 máquinas, alta de 19,4 por cento.

Já a exportação de máquinas agrícolas atingiu 1.094 unidades em novembro, alta de 7,3 por cento na comparação mensal e queda de 16,7 por cento na anual. No acumulado do ano, houve queda de 6,7 por cento, para 11.827 unidades.

