Por Nick Carey

DETROIT (Reuters) - A unidade 'Electrify America' da Volkswagen vai expandir significativamente sua rede norte-americana de estações de recarga de veículos elétricos nas lojas do Walmart com ênfase em estados do centro dos Estados Unidos, as duas empresas anunciaram nesta quinta-feira.

A 'Electrify America' já tem mais de 120 estações de recarga operacional instaladas nas lojas Walmart em 34 estados dos EUA, como foi anunciado por ambas as empresas no ano passado.

As empresas não divulgaram o número de novas estações que planejam montar. Mas, de acordo com fontes familiarizadas com os planos da 'Electrify America', a empresa terá mais 180 postos de carga em lojas do Walmart até o final de 2019.

Donos de veículos elétricos dos EUA estão concentrados nas costas leste e oeste do país. O Walmart oferece locais em todo o país de fácil acesso às principais rodovias, disse Brendan Jones, vice-presidente de operações da 'Electrify America'.

"O que o Walmart oferece é o coração da América", disse ele. "Esse é um enorme benefício geográfico para nós."

Os carregadores da 'Electrify America' nas lojas Walmart fornecem carga rápida para veículos com velocidades de até 32 quilômetros de rodagem por minuto de carga.