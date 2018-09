Por Alan Baldwin

MONZA, Itália (Reuters) - O finlandês Kimi Raikkonen colocou a Ferrari na pole position em casa, no Grande Prêmio da Itália, com a volta mais rápida da história da Fórmula 1 neste sábado.

O alemão Sebastian Vettel, seu companheiro de equipe, completou a primeira fila e largará em segundo na corrida de domingo, com o líder do campeonato e atual campeão Lewis Hamilton logo atrás em terceiro com a Mercedes.

Vettel está 17 pontos atrás de Hamilton na tabela de classificação com oito provas para o final do campeonato, e pode esperar assistência de Raikkonen no dia da corrida.

A excelente volta de Raikkonen, em 1min19s119, em velocidade média de 263,587 quilômetros por hora, quebrou o recorde da pista de 1min19s525, estabelecido pelo colombiano Juan Pablo Montoya, com a Williams, em Monza em 2004.

"Não consigo pensar num lugar melhor para estar na pole", disse Raikkonen, que pareceu se beneficiar de um vácuo aerodinâmico depois de correr atrás de seu companheiro de equipe na pista. Vettel terminou 0,161 segundos atrás.

Foi a primeira pole position do finlandês desde Mônaco no ano passado, a décima oitava de sua carreira e a primeira da Ferrari em Monza desde 2010, quando eles ganharam pela última vez no circuito, localizado nas imediações de Milão.

O piloto de 38 anos, que não vence desde que estava na Lotus em 2013, também se tornou o mais velho a conquistar uma pole desde o britânico Nigel Mansell em 1994.

A última vez que a Ferrari largou nas primeiras duas posições em Monza foi em 2000, quando o alemão Michael Schumacher e o brasileiro Rubens Barrichello foram primeiro e segundo no grid de largada.

