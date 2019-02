LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse, na quarta-feira, que levará a votação de um acordo revisado do Brexit de volta ao Parlamento o mais rápido possível, mas apenas quando for o momento certo para fazê-lo e após garantir alterações por parte da UE.

"Obviamente estamos nessas discussões com a União Europeia e traremos uma votação de volta a essa Casa quando for possível fazer um acordo que lide com a questão levantada pela Câmara dos Comuns", disse May ao Parlamento.

"Ouvimos a Câmara dos Comuns, estamos trabalhando em suas opiniões com a União Europeia e retomaremos a votação quando for a hora certa para fazê-lo."

(Reportagem de Elizabeth Piper)