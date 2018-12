Por Rebecca Rubin

LOS ANGELES (Variety.com) - "WiFi Ralph - Quebrando a Internet" liderou um final de semana fraco nas bilheterias dos Estados Unidos, marcando a terceira semana seguida de êxito para a sequência da animação da Disney. Em sua terceira semana nos cinemas, o filme arrecadou 16,2 milhões de dólares, chegando a 140 milhões de dólares desde que foi lançado no feriado de Ação de Graças.

"O Grinch", outra animação de aventura, quase ultrapassou "WiFi Ralph", rendendo 15,2 milhões de dólares em sua quinta semana --um recuo de só 15 por cento. Baseado na clássica história natalina do Dr. Seuss, "O Grinch" arrecadou 223,5 milhões de dólares na América do Norte e 322,4 milhões de dólares globalmente.

Outros filmes que já estavam em cartaz completaram a lista das cinco melhores bilheterias do final de semana, uma vez que o período antes das festas não viu muitos lançamentos. Mas, no próximo final de semana as salas receberão "Homem Aranha no Aranhaverso", "A Mula" e "Máquinas Mortais", iniciando uma competição natalina na semana seguinte com "O Retorno de Mary Poppins", "Aquaman" e "Bumblebee".

"Aquaman" teve pré-estreia no exterior, rendendo robustos 93,6 milhões de dólares na China neste final de semana.

Na ausência de grandes lançamentos, uma série de títulos estreou em bilheterias alternativas. "Duas Rainhas", drama de época no qual Saoirse Ronan interpreta Mary, rainha da Escócia, e Margot Robbie vive a rainha Elizabeth 1ª, arrecadou 200 mil dólares em quatro salas.

"Nossa diretora estreante Josie Rourke adotou uma nova abordagem neste drama incrível sobre estas duas rainhas e o fez tocar as plateias de uma maneira forte, traçando muitos paralelos com o que ainda acontece com as mulheres", disse Lisa Bunnell, presidente de distribuição da Focus Features.

"O Retorno de Ben" estreou em quatro cinemas, rendendo 80.972 dólares. O drama acompanha uma mãe (Julia Roberts) que tenta ajudar seu filho viciado (Lucas Hedges) depois que ele deixa uma clínica de reabilitação e volta para casa. O pai de Lucas, Peter Hedges, dirige o filme.

Já "Vox Lux", que traz Natalie Portman no papel de uma estrela do pop com um passado traumático, estreou em seis localidades e arrecadou 162.252 dólares.

"Creed II" ficou na terceira colocação com 10,3 milhões de dólares em sua terceira semana, elevando sua renda doméstica total a 96,4 milhões. "Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald" veio em quarto lugar, lucrando outros 6,8 milhões de dólares neste final de semana e elevando seu total a 145 milhões nas bilheterias norte-americanas.

Fechando a lista veio "Bohemian Rhapsody", que arrecadou 6 milhões de dólares neste final de semana e 173,6 milhões no total nos EUA.