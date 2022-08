A Fazenda 14° participantes: lista tem ex-BBB, ator e influencers

A grande estreia da nova temporada do reality show rural da Record está próximo. E de acordo com o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, 8 nomes já podem ser considerados confirmados entre A Fazenda 14° participantes. Espera-se que a edição conte com 20 famosos, assim como nas temporadas anteriores da atração. Dos revelados, seis são mulheres e dois são homens.

A competição que vale o prêmio de R$ 1,5 milhão vai começar no dia 13 de setembro e a lista oficial de competidores ainda não foi divulgada pela emissora de Edir Macedo.

Deolane Bezerra está cotada para A Fazenda 14° participantes

Um dos nomes mais esperados da edição, Deolane Bezerra estará no programa de acordo com o jornalista do Metrópoles. Ainda segundo Dias, a famosa vai aproveitar a notoriedade de sua participação no reality show rural da Record TV para lançar uma coleção de biquínis.

Advogada, Deolane tem muitos fãs nas redes sociais e também fatura como influenciadora digital. A pernambucana de 34 anos tem mais de 14 milhões de seguidores apenas no Instagram. No TikTok, ela tem quase 3 milhões de fãs.

Além de seu trabalho, Deolane também é conhecida como ex de MC Kevin. O músico morreu ao cair de um prédio em maio de 2021 e a loira ganhou notoriedade na mídia na época. Ela chegou a lançar uma música em homenagem ao amado, intitulada Meu Menino.

Deborah Albuquerque

Deborah Albuquerque é atriz, cursou jornalismo e também publicidade e propaganda, além de ter fama nas redes sociais por atuar como influenciadora digital de rotina fitness e alimentação. A ruiva participou do Power Couple 2021 ao lado do marido, o médico e empresário Bruno Salomão.

A dupla chegou até a grande final do reality show de casais e conquistou o segundo lugar da quinta edição do programa. Durante o confinamento, eles ganharam o apelido de “casal fênix” e Deborah chegou a ter rivalidade com alguns participantes, como a cantora Márcia Fellipe.

Thomaz Costa

De acordo com Leo Dias, Thomaz Costa também está entre A Fazenda 14° participantes. O ator apareceu no ano passado em outro reality da emissora de Edir Macedo, o Ilha Record, mas não chegou até o final do programa. Conhecido principalmente por seu papel de Daniel na novela infantil Carrossel, Thomaz também tem fama nas redes sociais. O famoso soma 6 milhões de seguidores no Instagram e mais de 2 milhões no TikTok.

Segundo Leo Dias, o jovem de 22 anos assinou contrato com a Record para participar do reality rural no dia 19 de agosto.

Victor Igoh

De acordo com informações do dia 25 de agosto do colunista do Metrópoles, Victor Igoh estará entre A Fazenda 14° participantes, mas até o momento não está com seu contrato com a Record assinado.

Victor é influenciador digital e empresário. Ele tem 4,6 milhões de fãs no Instagram, mais 1 milhão de seguidores no TikTok. No ano passado, Victor ficou nos holofotes quando terminou seu noivado com a influenciadora Sthe Matos, que foi uma das participantes de A Fazenda 2021.

Pétala Barreiros

Pétala Barreiros é uma influenciadora digital de 23 anos. A famosa tem mais de 2 milhões de fãs no Instagram e ficou em evidência quando seu casamento com o empresário Marcos Araújo, dono do ÁudioMix e do Festival Villa Mix, chegou ao fim, em 2021.

A dupla esteve junta durante 7 anos e teve dois filhos, Lorenzo, 7 anos, e Lucas de 1 ano. O caso foi polêmico, pois Petála revelou que seu relacionamento com o empresário começou quando ela tinha 14 anos de idade e ele na casa dos 40.

Babi Mu vai estar entre A Fazenda 14° participantes?

Babi Muniz, também conhecida como Babi Mu, é ex-panicat e modelo e deve estar entre os A Fazenda 14° participantes, de acordo com Leo Dias. A loira esteve no programa humorístico entre os anos de 2010 e 2013 e também participou do programa Made in Japão, comandado por Sabrina Sato na Record.

A famosa tem mais de 3 milhões de fãs no Instagram e mais de 700 seguidores na rede social TikTok.

Natália Deodato

A ex-BBB deve aparecer entre os A Fazenda 14° participantes segundo Leo Dias. Natália ficou famosa em 2021 quando participou da nova temporada do Big Brother Brasil na Globo e causou na casa. A jovem de 22 anos foi alvo de brigas e polêmicas na casa e contou com alguns desequilíbrios após bebedeiras em festas.

Antes de entrar no programa, Natália teve vários trabalhos diferentes, como o de vendedora, modelo, designer de unhas, entre outros. Atualmente, ela aproveita a notoriedade que o programa da Globo lhe deu e é influenciadora digital. Ela soma 3 milhões de fãs no Instagram.

Ruivinha de Marte

Anny Bergatin, conhecida como Ruivinha de Marte, está entre os cotados A Fazenda 14° participantes. A jovem foi um nome citado entre os possíveis participantes do ano passado, mas não chegou a pisar no confinamento da Record.

Natural de Urucará (AM), a jovem de 24 anos foi criada em Manaus e ficou famosa com um vídeo que viralizou no TikTok em que dançava a música Na ponta do Pé, do funkeiro Nadson, o Ferinha. Depois, a ruiva se tornou tiktoker e influenciadora e passou a se dedicar ao trabalho na internet. Ela atualmente tem quase 18 milhões de fãs no TikTok e mais de 6 milhões no Instagram.

Leia também

Participantes da Fazenda: por onde andam os campeões