Thomaz Costa A Fazenda 14: ator deve embarcar em reality

Thomaz Costa fez sua estreia nas telinhas da Record em 2021 e agora ele pode retornar ao canal de Edir Macedo para participar de mais um reality show da casa. E Thomaz Costa A Fazenda é real ou boato? O nome do ator aparece entre os prováveis peões que vão competir pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show rural.

Thomaz Costa A Fazenda 2022

A TV Record ainda não confirmou nenhum nome do elenco de 2022 do reality show comandado por Adriane Galisteu, mas o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, afirma que o público verá Thomaz Costa A Fazenda. De acordo com o jornalista, Thomaz adotou uma tática para despistar o público sobre sua participação, mas foi descoberto pela coluna do Metrópoles.

Assim, o ator negou sua participação em papo oficial com a equipe de Leo Dias no começo desta última semana de agosto. Pouco antes, ele viajou para Orlando, na Flórida (Estados Unidos), para passar os últimos dias fora do confinamento com a família e os amigos.

O ator deu a impressão nas redes sociais que ficaria longe do Brasil durante alguns meses, mas de acordo om o jornalista isso não passou de uma tática para evitar que descobrissem sua participação no reality show. Tática ou não, o famoso anunciou no Instagram o retorno ao país no começo de agosto e continua ativo nas redes sociais por enquanto.

Ainda segundo a apuração, Thomaz Costa já assinou o contrato que garante sua participação no reality show rural e receberá um cachê de R$ 80 mil. O pré-confinamento de Thomaz Costa A Fazenda 2022 deve ocorrer a partir de 1 de setembro, de acordo com Leo Dias.

Em 2021, Thomaz foi um dos participantes do Ilha Record, novo reality show do canal que leva famosos até um espaço paradisíaco para provas e uma caça ao tesouro. Ele foi eliminado na segunda segunda de agosto, quando restava cerca de 1 mês para a final do programa.

A fama de Thomaz surgiu muito antes de ele se aventurar em realities e começou ainda na infância. O paulista de 22 anos de idade ficou conhecido no país ao atuar na novela infantil Carrossel, do SBT, quando era criança. Ele fazia o papel de Daniel e esteve no folhetim entre 2012 e 2013, além de trabalhar em filmes derivados da atração, como Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016).

Ele também ficou conhecido como um dos namorados de Larissa Manoela, que contracenou com ele em Carrossel. Os dois tiveram um romance breve na época da novela e depois voltaram a se relacionar em 2017. Mas o namoro não durou muito e logo a dupla se separou novamente.

