Duda ou Dudu? Parcial da enquete UOL Fazenda 17 UOL indica campeão
Veja quem são os favoritos nesta reta final
É reta final de A Fazenda 17, que achega ao fim agora em dezembro, e o público já elegeu o campeão. Para saber quem são os favoritos do reality show, consultamos a enquete UOL nesta quarta-feira, 10 de dezembro.
Quem vai ganhar A Fazenda 17 – enquete UOL
De acordo com a enquete UOL, Dudu Camargo deve ser o campeão da temporada. Ele mantém a primeira posição desde as últimas rodadas e segue como o nome mais citado pelo público.
Saory Cardoso aparece em segundo lugar, com 24,42%. Logo depois vem Duda Wendling, que registra 21,01% e completa o grupo dos três mais votados até aqui.
Na sequência, Carol Lekker tem 13,73% e Walério Araújo soma 4,86%. Os demais participantes aparecem com índices menores: Luiz Mesquita marca 2,23%, Toninho Tornado tem 0,77%, Kathy Maravilha aparece com 0,46% e Fabiano Moraes registra 0,32%.
Com esses números, o cenário atual aponta para uma disputa concentrada entre Dudu Camargo, Saory Cardoso e Duda Wendling, dependendo da movimentação do público até a decisão.
Já Fabiano Moraes, pai da Vihh Tube, é quem tem menos chances de levar o prêmio de R$ 2 milhões, segundo o público.
- Dudu Camargo – 32,21%
- Saory Cardoso – 24,42%
- Duda Wendling – 21,01%
- Carol Lekker – 13,73%
- Walério Araújo – 4,86%
- Luiz Mesquita – 2,23%
- Toninho Tornado – 0,77%
- Kathy Maravilha – 0,46%
- Fabiano Moraes – 0,32%