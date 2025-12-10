Duda ou Dudu? Parcial da enquete UOL Fazenda 17 UOL indica campeão

Veja quem são os favoritos nesta reta final

É reta final de A Fazenda 17, que achega ao fim agora em dezembro, e o público já elegeu o campeão. Para saber quem são os favoritos do reality show, consultamos a enquete UOL nesta quarta-feira, 10 de dezembro.

Quem vai ganhar A Fazenda 17 – enquete UOL

De acordo com a enquete UOL, Dudu Camargo deve ser o campeão da temporada. Ele mantém a primeira posição desde as últimas rodadas e segue como o nome mais citado pelo público.

Saory Cardoso aparece em segundo lugar, com 24,42%. Logo depois vem Duda Wendling, que registra 21,01% e completa o grupo dos três mais votados até aqui.

Na sequência, Carol Lekker tem 13,73% e Walério Araújo soma 4,86%. Os demais participantes aparecem com índices menores: Luiz Mesquita marca 2,23%, Toninho Tornado tem 0,77%, Kathy Maravilha aparece com 0,46% e Fabiano Moraes registra 0,32%.

Com esses números, o cenário atual aponta para uma disputa concentrada entre Dudu Camargo, Saory Cardoso e Duda Wendling, dependendo da movimentação do público até a decisão.

Já Fabiano Moraes, pai da Vihh Tube, é quem tem menos chances de levar o prêmio de R$ 2 milhões, segundo o público.