Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Fernando, Yoná, Rayane e Matheus
Eliminação de um deles acontece na quinta-feira, dia 16 de outubro
Fernando, Yoná, Rayane e Matheus estão na terceira roça do reality rural, e um deles deixará o confinamento na noite de quinta-feira, 16. Para saber quem vai sair, a enquete de A Fazenda 17 ajuda os fãs a terem ideia dos rumos do programa.
Votar na Enquete A Fazenda 17
A formação da roça começou com Fernando indicado pela fazendeiro Dudu, depois Yoná foi a mais votada, enquanto Rayane puxado pela rival. Agora, a enquete do DCI do reality show pode dar um prévia de quem será o quarto eliminado. Deixe seu voto!
Quando é a eliminação?
O resultado da roça será anunciado no programa ao vivo de quinta-feira, 16 de dezembro, que vai ao ar às 22h30 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e na Record Plus – o streaming oficial da Record TV.
Na TV, não tem segredo e só é preciso sintonizar no canal no horário previsto.
Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro no site – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.
No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.