Enquete quem ganha A Fazenda 17: confira porcentagem atualizada

Depois de três meses de confinamento, Dudu, Saory, Duda e Fabiano chegaram na final da Fazenda 17. A votação R7 A Fazenda 2025 definirá o grande campeão da edição, que termina na quinta, 18 de dezembro.

R7 votação da Fazenda 17

Saber como votar no R7 votação da Fazenda 17 é o único segredo para participar das decisões oficias do reality show rural da Record TV. Agora, o fã precisa escolher quem ganha.

Para anunciar quem deixou a competição, a apresentadora Adriane Galisteu vai considerar apenas os votos dados na enquete do R7, o portal oficial da Record TV na internet, que perguntou quem deve ganhar o programa.

A votação fica aberta até momentos antes do anúncio oficial da eliminação. Para votar corretamente, siga o passo a passo:

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 17 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço. Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve ser o campeão ou campeã.

Passo 3: Espere a confirmação do voto.

Como será a final?

Na véspera da final, os finalistas vão participar da Festa da Final, uma oportunidade para o elenco da temporada se reencontrar em uma clima mais tranquilo. Os expulsos também foram convidados. A grande final de A Fazenda 17 acontece na quinta-feira ao vivo,.

Como votar no R7 não é a única informação importante para acompanhar a final do reality da Record TV. Saber a data, hora e como assistir o anúncio do peão eliminado também é imprescindível aos fãs do reality.

A roça está marcada para ser anunciada durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 18 de dezembro, que vai ao ar às 22h30 (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e no PlayPlus – o streaming oficial da Record TV.

Na TV, não tem segredo e só é preciso sintonizar no canal no horário previsto.

Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro no Record Plus – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.