Enquete UOL A Fazenda 17: veja quem lidera rejeição na última roça

Seis peões estão na última berlinda do reality show

Escrito por Anny Malagolini
Enquete UOL A fazenda 17 quem sai Foto: R7/reprodução

Falta pouco para o público descobrir quem vai vencer A Fazenda 17. Restam 6 peões no reality show, e dois serão eliminados hoje. Na web, o público já tem opiniões sobre qual deles será o grande campeão neste ano. Veja a parcial desta terça-feira, dia 16 de dezembro.

Parcial da enquete UOL quem sai – A Fazenda 17

Nesta terça, a enquete do UOL sobre A Fazenda 17 indica Dudu Camargo como o participante mais votado pelo público até o momento. Ele aparece na liderança com 35,85% dos votos, abrindo vantagem em relação aos demais concorrentes.

Na segunda posição está Saory, que soma 20,02%, seguida por Duda, com 13,92%. Logo atrás aparece Fabiano, que registra 12,55% das intenções de voto.

Na parte inferior do ranking estão Mesquita, com 9,4%, e Walério, que aparece com 8,26%. De acordo com o resultado parcial da enquete, os dois são os mais cotados para deixar o programa, caso a eliminação dupla se confirme.

  • 1 – Dudu Camargo: 35,85%
  • 2 – Saory: 20,02%
  • 3 – Duda: 13,92%
  • 4 – Fabiano: 12,55%
  • 5 – Mesquita: 9,4%
  • 6 – Walério: 8,26%

A enquete do UOL não tem caráter oficial e serve apenas como um termômetro da preferência do público. O resultado final depende exclusivamente da votação realizada nos canais oficiais do reality show.

Quando termina A Fazenda 2025?

A Fazenda 2025 termina em 18 de dezembro, quinta-feira. O público descobrirá o vencedor do prêmio de R$ 2 milhões no final do programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu.

A votação para a escolha do vencedor deve ser aberta dois dias antes da data da final, como de costume. Serão quatro peões que vão chegar até o último episódio, e audiência deve escolher um deles, através da enquete oficial do R7, para ser o campeão.

O participante mais votado pelo público leva o valor milionário para casa. Ainda não se sabe se neste ano o segundo colocado será premiado com um carro 0km, assim como no ano passado, ou se haverá mudança na premiação.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

