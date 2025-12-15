Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: Dudu, Mesquita, Kathy, Walério ou Fabiano
Veja a votação do público de quem não deve chegar na final
Dudu, Mesquita, Kathy, Walério e Fabiano formam uma última roça de A Fazenda 2025. O resultado oficial será revelado na noite desta segunda-feira, 15 de dezembro, e a Enquete UOL já aponta quem deve ser o possível eliminado do reality.
Enquete UOL atualizada quem sai
Consultamos a parcial da enquete UOL às 22h, e Kathy é a menos votada para continuar no reality. Por outro lado, Dudu é o grande favorito para chegar na grande final.
1 – Dudu: 56,37%
2 – Fabiano: 12,88%
3 – Mesquita: 12,85%
4 – Walério: 10,81%
5 – Kathy: 7,09%
A enquete não é oficial, mas funciona como um termômetro da preferência do público. A eliminação acontece nesta terça-feira, 15 de dezembro de 2025, a partir das 22h30, conforme a programação oficial.
Como votar na Fazenda pelo R7 – Passo a passo oficial
Saber como votar no R7 é fundamental para participar das decisões reais do jogo. Nesta roça, cinco peões disputam a preferência do público e lutam pela permanência na competição que vale R$ 2 milhões.
A apresentadora Adriane Galisteu considera apenas os votos do R7, o portal oficial da Record TV. Veja como votar corretamente:
Como votar na Fazenda 2025 pelo R7
Passo 1: Acesse o site oficial da Fazenda no R7.com, onde estão todas as enquetes válidas, notícias e conteúdos exclusivos dos participantes.
Passo 2: Encontre, no topo da página, a enquete oficial da roça da semana e escolha quem você quer que continue no reality.
Passo 3: Selecione o nome e a foto do seu peão favorito. Uma nova página abrirá pedindo a verificação “Sou Humano”, podendo exigir um pequeno quebra-cabeça para confirmar que o voto não é automatizado.
Passo 4: Aguarde a confirmação do voto.
Toda a interatividade da Fazenda – incluindo votar no R7 – é totalmente gratuita e sem limite de votos. Não é necessário fazer cadastro ou assinar nada: basta repetir o processo para votar quantas vezes quiser.