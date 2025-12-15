A Fazenda

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: Dudu, Mesquita, Kathy, Walério ou Fabiano

Veja a votação do público de quem não deve chegar na final

Escrito por Anny Malagolini
Enquete UOL quem sai Foto: reprodução/R7

Dudu, Mesquita, Kathy, Walério e Fabiano formam uma última roça de A Fazenda 2025. O resultado oficial será revelado na noite desta segunda-feira, 15 de dezembro, e a Enquete UOL já aponta quem deve ser o possível eliminado do reality.

Enquete UOL atualizada quem sai

Consultamos a parcial da enquete UOL às 22h, e Kathy é a menos votada para continuar no reality. Por outro lado, Dudu é o grande favorito para chegar na grande final.

1 – Dudu: 56,37%
2 – Fabiano: 12,88%
3 – Mesquita: 12,85%
4 – Walério: 10,81%
5 – Kathy: 7,09%

A enquete não é oficial, mas funciona como um termômetro da preferência do público. A eliminação acontece nesta terça-feira, 15 de dezembro de 2025, a partir das 22h30, conforme a programação oficial.

Como votar na Fazenda pelo R7 – Passo a passo oficial

Saber como votar no R7 é fundamental para participar das decisões reais do jogo. Nesta roça, cinco peões disputam a preferência do público e lutam pela permanência na competição que vale R$ 2 milhões.

A apresentadora Adriane Galisteu considera apenas os votos do R7, o portal oficial da Record TV. Veja como votar corretamente:

Como votar na Fazenda 2025 pelo R7
Passo 1: Acesse o site oficial da Fazenda no R7.com, onde estão todas as enquetes válidas, notícias e conteúdos exclusivos dos participantes.

Passo 2: Encontre, no topo da página, a enquete oficial da roça da semana e escolha quem você quer que continue no reality.

Passo 3: Selecione o nome e a foto do seu peão favorito. Uma nova página abrirá pedindo a verificação “Sou Humano”, podendo exigir um pequeno quebra-cabeça para confirmar que o voto não é automatizado.

Passo 4: Aguarde a confirmação do voto.

Toda a interatividade da Fazenda – incluindo votar no R7 – é totalmente gratuita e sem limite de votos. Não é necessário fazer cadastro ou assinar nada: basta repetir o processo para votar quantas vezes quiser.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

