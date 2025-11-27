A Fazenda

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial Ray, Mesquita ou Toninho

Público já mostra rejeição a um dos peões da roça

Escrito por Anny Malagolini
Enquete UOL Foto: Record

Rayane, Mesquita e Toninho formam a 10ª roça de A Fazenda 2025 e agora disputam a preferência do público para continuar no reality show da Record TV. O resultado oficial será revelado somente na noite desta quinta-feira (26), mas a Enquete UOL de A Fazenda 2025 já aponta quem deve ser o possível eliminado da semana.

Continue votando na enquete

Enquete UOL atualizada quem sai

Consultamos a parcial da enquete UOL às 00h, pouco após a formação oficial da roça, e o público já indicava sua decisão. Toninho lidera a rejeição e tem chance de ser eliminado, enquanto Rayane é a mais querida pelos fãs do reality. Mesquita, que enfrenta sua primeira berlinda, parece não correr risco de ser eliminado.

Parcial da Enquete UOL

1 – Rayane Figliuzzi – 43,36%
2 – Mesquita – 42,98%
3 – Toninho Tornado – 13,67%

A enquete não é oficial, mas funciona como um termômetro da preferência do público.

Continue votando: quem sai de A Fazenda 2025?

A eliminação acontece nesta quinta-feira, 27 de novembro de 2025, a partir das 22h30, conforme a programação oficial.

Como votar na Fazenda pelo R7 — Passo a passo oficial

Saber como votar no R7 é fundamental para participar das decisões reais do jogo. Nesta semana, três peões disputam a preferência do público e lutam pela permanência na competição que vale R$ 2 milhões.

A apresentadora Adriane Galisteu considera apenas os votos do R7, o portal oficial da Record TV. Veja como votar corretamente:

Como votar na Fazenda 2025 pelo R7
Passo 1:

Acesse o site oficial da Fazenda no R7.com, onde estão todas as enquetes válidas, notícias e conteúdos exclusivos dos participantes.

Passo 2:

Encontre, no topo da página, a enquete oficial da roça da semana e escolha quem você quer que continue no reality.

Passo 3:

Selecione o nome e a foto do seu peão favorito. Uma nova página abrirá pedindo a verificação “Sou Humano”, podendo exigir um pequeno quebra-cabeça para confirmar que o voto não é automatizado.

Passo 4:

Aguarde a confirmação do voto.

Votos ilimitados e gratuitos

Toda a interatividade da Fazenda — incluindo votar no R7 — é totalmente gratuita e sem limite de votos. Não é necessário fazer cadastro ou assinar nada: basta repetir o processo para votar quantas vezes quiser.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

