Parcial da enquete já mostra quem vai deixar A Fazenda hoje na 4ª roça

É hoje! Rayane, Fernando e Yoná estão na 4ª roça de A Fazenda 17. Então veja como votar no R7 e decida a próxima eliminação. A competição é pelo prêmio de R$ 2 milhões e um dos roceiros tem apresentado alta rejeição.

Parcial da enquete A Fazenda 17

Fernando deve ser eliminado de A Fazenda 17 nesta quinta-feira, 16, de acordo com a parcial da enquete. O ator lidera a rejeição desde a abertura da votação. Rayane, a namorada de Belo, é a segunda mais rejeita e Yoná a terceira. Se os números se consolidarem, o artista sai hoje do programa.

Contudo, para anunciar quem deixou a competição, a apresentadora Adriane Galisteu vai considerar apenas os votos dados na enquete do R7, o portal oficial da Record TV na internet, que perguntou quem deve permanecer no programa.

A votação fica aberta até momentos antes do anúncio oficial da eliminação. Para votar corretamente, siga o passo a passo:

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 14 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço . Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve continuar no reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção “Sou Humano” – o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

A roça está marcada para ser anunciada durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 16 de outubro, que vai ao ar às 23h (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e no Record Plus – o streaming oficial da emissora.

Na TV, não tem segredo e só é preciso sintonizar no canal no horário previsto.

Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro no site – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.

No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.

Na página principal de A Fazenda do DCI, você encontra resultados parciais da votação com informações importantes sobre a opinião popular, como quem está na frente para sair na roça.