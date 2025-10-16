A Fazenda

Parcial da enquete já mostra quem vai deixar A Fazenda hoje na 4ª roça

Resultado sai nesta quinta-feira, 16 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
enquete a fazenda 17 quem sai Foto: Record TV

É hoje! Rayane, Fernando e Yoná estão na 4ª roça de A Fazenda 17. Então veja como votar no R7 e decida a próxima eliminação. A competição é pelo prêmio de R$ 2 milhões e um dos roceiros tem apresentado alta rejeição.

Parcial da enquete A Fazenda 17

Fernando deve ser eliminado de A Fazenda 17 nesta quinta-feira, 16, de acordo com a parcial da enquete. O ator lidera a rejeição desde a abertura da votação. Rayane, a namorada de Belo, é a segunda mais rejeita e Yoná a terceira. Se os números se consolidarem, o artista sai hoje do programa.

Contudo, para anunciar quem deixou a competição, a apresentadora Adriane Galisteu vai considerar apenas os votos dados na enquete do R7, o portal oficial da Record TV na internet, que perguntou quem deve permanecer no programa.

R7 votação da Fazenda 2025

A votação fica aberta até momentos antes do anúncio oficial da eliminação. Para votar corretamente, siga o passo a passo:

Passo 1: Primeiro visite a página oficial da Fazenda 14 no R7.com. A maneira mais fácil de fazer isso é visitar o endereço . Por lá, além das enquete oficiais, o internauta tem acesso às principais notícias do reality e informações exclusivas sobre seus participantes favoritos.

Passo 2: Depois, no topo da página, localize a enquete oficial da roça da semana e, então, escolha quem deve continuar no reality.

Passo 3: Então, selecione a opção com nome e foto do seu participante favorito e, então, uma segunda página será aberta em seu computador. Nela, escolha a opção “Sou Humano” – o que poderá pedir que o usuário resolva um simples quebra-cabeças, para provar que a votação não esteja sendo feita por um robô.

Passo 4: Espere a confirmação do voto.

Eliminação a Fazenda hoje

A roça está marcada para ser anunciada durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 16 de outubro, que vai ao ar às 23h (horário de Brasília). Para assistir, existem duas maneiras oficiais: na TV e no Record Plus – o streaming oficial da emissora.

Na TV, não tem segredo e só é preciso sintonizar no canal no horário previsto.

Já para quem prefere acompanhar a eliminação pela internet, basta fazer um cadastro no site – que pode ser gratuito. No formato grátis da plataforma, que precisa de um cadastro usando nome e e-mail, basta clicar na aba “No Ar” para ter acesso ao mesmo sinal da TV e, assim, acompanhar a edição ao vivo do programa.

No entanto, para quem desejar uma versão mais completa, a Record TV oferece planos que o assinante tem acesso aos sinais de câmeras exclusivas espalhadas dentro da sede. Nesse formato, a transmissão é 24 horas por dia e o usuário pode acompanhar, inclusive, a convivência dos peões durante os intervalos do canal aberto.

Na página principal de A Fazenda do DCI, você encontra resultados parciais da votação com informações importantes sobre a opinião popular, como quem está na frente para sair na roça.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Enquete A Fazenda 2025 quem sai: Fernando, Yoná e Rayane

Enquete UOL quem sai de A Fazenda hoje: parcial mostra eliminação da 4º roça

R7 votação A Fazenda 17: como votar para eliminar na 4ª roça do reality

Quem está na roça de A Fazenda 17: Fernando, Yoná, Rayane e Matheus

Record faz exposed e mostra suposta traição de Michelle e Shia

Que horas começa A Fazenda 17 no domingo e o que tem

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes