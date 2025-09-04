A Fazenda

Que dia sai o nome dos participantes de A Fazenda 2025?

Ao todo, 24 pessoas entrarão no reality show

Escrito por Anny Malagolini
participantes de A Fazenda 2025 Foto: Record TV/reprodução

Como acontece todos os anos, listas e mais listas apontam os nomes dos possíveis participantes de A Fazenda 2025. O programa estreia agora, dia 15 de setembro, segunda-feira, mas quando o elenco oficial será divulgado? O mistério tem data para chegar ao fim.

Quem são os participantes de A Fazenda 2025?

Assim como aconteceu na edição passada, o nome dos peões e peoas deve ser revelado no dia 15 de setembro, dia da estreia. Neste ano, o programa não terá o Paiol, então o elenco não deve contar com novas adições.

O que muda nessa edição em relação aos participantes é a quantidade: 24 famosos. A temporada deve começar com a sede mais cheia, mesma aposta do BBB 25. Aliás, o reality show da Globo aposta em uma estratégia diferente, costuma anunciar seus brothers na programação da emissora. No primeiro episódio, todos já estão na casa. Essa prévia ajuda o público a procurar as redes sociais dos participantes para iniciar a torcida.

Até agora, os nomes mais fortes para entrar na sede são de Anamara, ex-BBB; Camila Loures, youtuber; Dinah Moraes, humorista; Drico Alves, ator; Eduarda Gutierrez, influenciadora; Edilson Capetinha, ex-jogador de futebol; Fabiano Moraes, pai da Vih Tube; Fernando Sampaio, ex-A Grande Conquista; Gaby Spanic, atriz; Gabily, cantora; Gustavo Rocha, influenciador; Israel Novaes, cantor; Jesus Luz, ex da cantora Madonna; Jeniffer Castro, influenciadora; João Augusto, filho do Gugu; Juliana Oliveira, que trabalhou no The Noite; Luiz Otavio, filho do Otávio Mesquita; Martina Sanzi, ex-De Férias com o Ex Brasil; Nizam, ex-BBB; Pepita, cantora; Rafael Cardoso, ator; Rayane Figliuzzi, atual do cantor Belo; e Toninho Tornado, cantor.

Adriane Galisteu é a quarta apresentadora a passar pelo comando do reality show e a primeira mulher a assumir o chapéu. Em seu lugar já estiveram Britto Jr, que apresentou as sete primeiras edições, Robertos Justus, que só apresentou por dois anos, e Marcos Mion, que esteve nas edições de 2018, 2019 e 2020. Galisteu entrou no programa em 2021 e continuará contratada pela emissora em A Fazenda 2025.

